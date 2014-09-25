Порошенко: Вчера был первый день реального перемирия

Об этом сообщается в Twitter Президента Украины Петра Порошенко.

"Вчера был первый день за много месяцев, когда у Украины не было ни одного погибшего", - написал он.

Читайте такжеПорошенко поручил Кабмину безотлагательно отказаться от внеблоковости Украины Президент также добавил, что это был первый день реального перемирия.

Вчора був перший день за багато місяців, коли Україна не мала жодного загиблого. Це є перший день реального перемир'я. Слава Україні! — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 сентября 201

Как сообщал УНИАН, 19 сентября участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подписали Меморандум о реализации протокола от 5 сентября, который состоит из 9 пунктов.

Среди прочего, меморандум предусматривает отвод крупнокалиберного вооружения на расстояние не менее 15 км с каждой стороны и режим прекращения огня.