Боевики обстреляли Горское в Луганской области

Вероятно, обстрел вели из окрестностей Ирмино. В результате атаки были повреждены частные дома и многоквартирные дома в несколько этажей, сообщает Информатор.

Ранения получил водитель шахты "Горская", еще одному водителю легкового автомобиля, который попал под обстрел, оторвало ногу. Более того, по предварительным, но не проверенным данным, ранены еще женщина и маленький мальчик.

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Ранее бывшая и.о. губернатора Луганской области Ирина Веригина сообщила, что террористы сегодня обстреливали Счастье, Горское, Первомайск и Донецк.