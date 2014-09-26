Кучма: Власть России думает, как ей выйти из ситуации на Донбассе более-менее достойно

Экс-президент Украины (1994-2005 гг.) Леонид Кучма убежден, что конфликт на Донбассе завершится миром.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Кучма выразил в Харькове после вручения студентам Харьковского национального аэрокосмического университета им. Жуковского (ХАИ) именных стипендий.

«Любая война всегда завершается миром. Там начали понимать, что они влезли в такую неприятность, из которой выхода военного практически нет», - сказал Кучма.

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Он подчеркнул, что 70% шахт на Донбассе затоплены и прекратили работу, предприятия-экспортеры работают максимум на 50% мощности, разрушена инфраструктура, школы и детские сады, системы центрального теплоснабжения, прекращены социальные выплаты и пр.

«Те проблемы, которые есть уже перед этой территорией, они заставляют больше думать о мире, чем о войне», - отметил Кучма. По его мнению, в России общество также начинает поддерживать идею мира.

«И в России общество к этому приходит уже. Думаю, и высшее руководство России думает, как из этой ситуации выйти более-менее достойно. Если говорить, что торговые санкции не действуют на Россию, — это не совсем правда», - подсуммировал Кучма.