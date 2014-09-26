Украина не будет отзывать иск к "Газпрому" из Стокгольмского арбитража - Яценюк

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк не комментирует результаты сегодняшних трехсторонних газовых переговоров в Берлине, однако уверяет, что Украина ни при каких обстоятельствах не будет отзывать иск к компании «Газпром» из Стокгольмского арбитражного суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга в аэропорту «Борисполь».

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«Сейчас проходят переговоры украинской делегации в трехстороннем формате: ЕС, Украина и Россия. Я не хочу сейчас давать никаких предварительных комментариев до того момента, пока не будет на бумаге изложена общая позиция. Ни при каких обстоятельствах Украина не будет отзывать иск из Стокгольмского арбитражного суда. И именно решение суда для нас будет окончательным аргументом в переговорах с «Газпромом», - подчеркнул премьер.

Однако, по его словам, до решения суда необходимо пройти ряд юридических процедур.

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"Поэтому наша общая позиция с Европейской комиссией заключается в том, что до момента окончательного решения Стокгольмского арбитражного суда нам надо подписать временное соглашение о поставках природного газа. Условия такого соглашения были обсуждены с нашими европейскими партнерами, и после того как будет окончательно отработана и обнародована позиция относительно подписания такого соглашения, правительство и «Нафтогаз» обязательно предоставят комментарии", - отметил Яценюк.