Луганчане продолжают выживать в критических условиях

Луганские магазины закрыты. Большой популярностью пользуется стихийная торговля, однако, в связи с тем, что все социальные выплаты и пенсии на захваченной территории прекращены, покупателей крайне мало, сообщает Сегодня.

"В центральных районах, пока что вода и свет есть, хотя в целом по Луганску, бывает, пропадает. Говорят, что это ремонтные работы. Связь с перебоями работает – то есть, то нет", – рассказал местный житель Андрей.

Горожане отмечают, что после перемирия стало тише, однако иногда люди вздрагивают от залпов.

Читайте такжеСМИ: Боевики "ЛНР" получают "зарплату" 5 тысяч гривень"Бывает, по ночам доносятся какие-то взрывы с северной стороны. Но, в целом, сейчас тихо – не стреляют как раньше. Много магазинов закрыто, а вот на рынках стали появляться торговцы. Продуктов минимум – но они есть, а вот с деньгами – проблема. У кого осталась заначка и запасы – хорошо, другим приходится как-то выкручиваться. Лично у меня денег практически не осталось, 500 гривен – все, что у меня есть. Зато запас макарон, круп и тушенки позволит протянуть еще месяца полтора, а там все может и наладится", – рассказал нам луганчанин Валентин.

Напомним, ранее новый губернатор Луганской области Геннадий Москаль заявил, что в первую очередь намерен заняться подготовкой региона к зиме, однако это касается только территорий, подкотрольных украинской армии.