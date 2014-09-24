Москаль пообещал Луганщине свет и газ и четкую границу с "ЛНР" (видео)

Москаль признался, что в области накопилось очень много проблем, и каждый день он проводит "локальные совещания". В частности, решается вопрос относительно территорий и населенных пунктов, на которые распрстраняется влияние "ЛНР", но де-факто они остаются на территории, подконтрольной украинской власти, передает ТСН.ua.

"Мы должны в Верховной Раде все это утвердить и изменить территорию административно-территориального размежевания, присоединить их туда, куда они хотят, чтобы это были смежные границы. Сейчас взяли карту АТО, пригласили Управление земельных ресурсов, кадастра и картографии, чтобы не оказалось, что огород в "ЛНР", а дом..." - отметил Москаль.

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Вторая проблема заключается в необходимости создания областных лечебных учреждений. В частности, сегодня, 24 сентября, провели совещание по созданию областной больницы, поликлиники, кардиологического центра и других областных лечебных учреждений.

"Вся аппаратура осталась где? В Луганске. Будем просить, чтобы Министерство здравоохранения из своих фондов закупило или предоставило нам то, что им приходит по гуманитарной помощи", - подчеркнул Москаль.

Также в ОГА занимаются закладкой в бюджет 2015 года пенсий, социальных выплат, а также зарплат сотрудникам школ и больниц. При этом Москаль подчеркнул, что к зиме Луганщина фактически готова: "Со светом мы будем, с газом мы будем, с водой, с теплом будем".

Однако проблемой номер один являются запасы угля, ведь в регионе некоторые школы и медицинские учреждения отапливаются именно углем. Кроме того, в регионе необходимо переподчинить много шахт, ведь сложилась ситуация, когда сами шахты находятся на территории, подконтрольной украинским властям, а управление шахт со всей документацией осталось в Первомайске, который находится под контролем боевиков.

Также глава Луганской ОГА сообщил, что 25 сентября к ним должен приехать заместитель министра топлива и энергетики.

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"Мы думаем, как бы запустить резервную Северодонецкую ТЭЦ. Это государственная собственность, соответственно, нужна команда министру топлива и энергетики выделить средства и запустить (ТЭЦ, - ред.). Пусть она просто что-то производит и дает в общую энергетическую систему, но когда что-то произойдет... В городе Счастье ТЭЦ находится в очень рискованном [положении]. И там эта гора Веселая. Там товарищи не очень контролируемые и не очень воспитанные. Они от этой ТЭЦ получали электричество и один блок вывели из строя. Сегодня в районе Трехизбенки они открыли огонь из автоматов, гранатометов и зениток, без всякой причины обстреляли правительственные войска", - рассказал Москаль.

В заключение глава Луганщины добавил, что сейчас кинулись ремонтировать мосты и восстанавливать инфраструктуру. "Погодные условия не на нас работают, к сожалению", - отметил он.

Напомним, что Москаль возглавил беспокойную Луганскую область около недели назад. 18 сентября соответствующий закон о назначении главы обладминистрации появился на официальном сайте президента.