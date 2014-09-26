Задержан боевик "ДНР", причастный к терактам против украинской авиации

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, 25 сентября контрразведка СБУ задержала гражданина Украины «Ч» 1985 г.р. в Краснолиманском районе Донецкой области, куда он бежал из Славянска после освобождения города от террористов.

По имеющимся данным, задержанный мужчина (позывной «Митяй») принимал активное участие в боевых действиях на стороне террористической организации «ДНР» в городе Славянске в составе группы, которая специализировалась на уничтожении воздушных судов Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеСБУ задержала диверсанта в Краматорске "После освобождения Славянска уехал в Краснолиманский район Донецкой области, где продолжил поддерживать контакты с боевиками и предоставлять им разведывательную информацию о перемещении сил АТО", - отметили в СБУ.