Путин требует масштабных изменений в ассоциации Украины с ЕС - СМИ

Об этом говорится в письме президента РФ к президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлу Баррозу, на текст которого ссылается Financial Times.

"Мы как и раньше считаем, что только системные корректировки Соглашения об ассоциации, которые учитывают полный спектр рисков для российско-украинских экономических связей и всей российской экономики, возникающие в результате реализации документа, позволят [нам] сохранить существующие торгово-экономические отношения между Российской Федерацией и Украиной", - пишет Путин в своем письме, передает Украинская правда.

Читайте такжеРоссия введет пошлины на товары из Украины после начала имплементации соглашения с ЕС

Он также предупреждает, что любой шаг по изменению украинских законов для адаптации их с правилами ЕС будет считаться нарушением договоренностей и потребует мер РФ в ответ.

В то же время европейские чиновники настаивают на невозможности внесения изменений.

"Мы создаем своего рода "тайм-аут", - отмечает еврокомиссар по торговле Карл де Гухт.

Он настаивает, что договоренности не содержат положения, запрещающие Киеву регулировать свои внутренние стандарты в течение времени отсрочки торговой части соглашения.

"Русские, конечно, смотрят на это не как на период разъяснения, а как на возможность ввести третью сторону и таким образом опустошить соглашение", - добавляет он.

Ранее сообщалось письме президента РФ Владимира Путина к украинскому коллеге Петра Порошенко, в котором он предостерегал Украину от имплементации ассоциации.