Под Мариуполем боевики обстреляли тяжелой артиллерией поселок Талаковка - городской штаб АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета со ссылкой на городской штаб антитеррористической операции.

В ходе сегодняшнего заседания городского штаба АТО председатели районных администраций горсовета и поселковые головы, а также руководители силовых структур Мариуполя доложили мэру - руководителю штаба Юрию Хотлубею - о проделанной работе по организации обороны города на 25 сентября.

Поселковый голова Талаковки Николай Красиков доложил о том, что сегодня в 12.15 поселок вновь был обстрелян, выпущено не менее 8 снарядов. В результате пострадало два жилых дома и один гараж. Обстрел велся со стороны поселка Коминтерново.

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В доказательство своих слов Красиков предоставил хвостовую часть от минометного снаряда 122 калибра. Он сообщил, что всего с начала обстрела поселка пострадало 13 домовладений и один гараж. Хозяевам всем пострадавших домов оказывается помощь в их восстановлении.

В штабе АТО также сообщили, что на все блокпосты, по просьбе военных, завезен шлак. Работы ведутся согласно намеченному графику, в наличии имеется вся необходимая техника и строительные материалы.