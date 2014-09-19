РФ перебросила на Донбасс спецназ и батарею минометов "Тюльпан" - эксперт

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Также за последние 2 дня отмечено прибытие на Донбасс с территории РФ 2-х новых ротных тактических групп и подразделения спецназа ГРУ ГШ ВС РФ. Идентифицирована батарея российских 240-мм минометов 2С4 «Тюльпан» (4 ед.)", - говорится в сообщении эксперта.Читайте такжеРоссия использует на Донбассе минометы, которые имеют в боекомплекте ядерные снаряды - советник Гелетея

Напомним, штаб АТО сообщал, что боевики хотят применить против украинских десантников, которые удерживают аэропорт в Донецке, химическое оружие. Обстрел может быть произведен с помощью минометов "Тюльпан".