The New York Times: Украинский президент нацелен на более тесные связи с ЕС

Заявив, что «основная, самая опасная часть войны уже в прошлом», президент Украины Петро Порошенко сказал в четверг, что его страна должна активно добиваться более тесных связей с Европейским Союзом, и что он будет руководить работой по борьбе с коррупцией и улучшению экономики.

Об этом пишет Дэвид Херсценхорн в своей статье «Украинский президент нацелен на более тесные связи с ЕС», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Выступая на пресс-конференции в Киеве, столице страны, г-н Порошенко предположил, что Украина, в конечном счете, будет стремиться к членству в Европейском Союзе. Ранее, в этот день, он и другие официальные лица, в том числе премьер-министр, Арсений Яценюк, заявили, что правительство будет работать над тем, чтобы отменить закон 2010 года, запрещающий Украине членство в любом военном и политическом союзе, шаг, который рассматривается как прелюдия к заявке на вступление в НАТО.

«Да, мы избавились от тирании, подтвердили наш европейский выбор и пережили борьбу с внешним врагом», сказал г-н Порошенко на пресс-конференции. «Но внутренняя задача столь же важна. Коррупция, бедность и экономическая слабость – наша самая большая угроза и главное оружие нападающих».

Что касается более тесных связей с Европой, г-н Порошенко сказал: «У нас есть полное право постучать в эту дверь», добавив, что это потребует решительных экономических и политических реформ.

«Мы должны не идти, а бежать по этому пути огромных изменений», сказал г-н Порошенко. «Мы должны бежать, лететь по этому пути».

Его комментарии, должно быть, вызвали дискомфорт в России, где Кремль был ярым сторонником соглашения о прекращении огня, подписанного 5 сентября в Минске, Беларусь, которое резко сократило насилие в восточных регионах Украины.

16 сентября, Украина ратифицировала соглашение об ассоциации с Европой, которое должно было снизить торговые барьеры и стимулировать экономические и политические реформы в стране. Но жестокая оппозиция из России вынудила Украину и Европейский союз отложить реализацию большей части соглашения до начала 2016 года. Россия угрожала жесткими торговыми барьерами против пока еще не запрещенных товаров, произведенных в Украине, которая во многом зависит от торговли со своим гигантским соседом. Правительство России также намекнуло на военный ответ.

Несмотря на периодически возникающие бои, перемирия, подписанного в Беларуси, в основном, придерживаются. Россия, однако, дала понять, что хочет, чтобы пророссийские регионы Восточной Украины получили достаточно полномочий, чтобы блокировать любой шаг Украины к НАТО.

Соглашение о перемирии также включает положения, направленные на предоставление большей политической автономии на востоке, в том числе местные и региональные выборы, а также правовые гарантии относительно использования русского языка.

Уже, однако, появились потенциально серьезные споры о том, когда должны быть проведены местные выборы. Закон, принятый украинским парламентом, предоставляющий «особый статус» восточным регионам, предусматривает проведение выборов 7 декабря, но лидеры сепаратистского движения в Восточной Украине заявили, что голосование будет проходить в ноябре.

Национальные парламентские выборы в Украине назначены на 26 октября, и до сих пор неясно, сможет ли правительство успешно организовать голосование на востоке. Более 3000 человек погибли там с начала боевых действий в апреле, и десятки тысяч бежали из региона.

Более десяти лет назад, Украина установила политику продвижения к более тесным связям с Европой и вступлению в Европейский Союз, но страна совершила резкий поворот в сторону России при президенте Викторе Януковиче, который был избран в 2010 году. По его настоянию, парламент принял закон, чтобы закрепить «неприсоединившийся» статус Украины.

Г-н Янукович был свергнут в феврале после нескольких месяцев уличных протестов, которые начались в ноябре, после того как он нарушил обещание подписать соглашения для укрепления политических и торговых связей с Европой. С тех пор украинские чиновники вернули страну к проевропейскому направлению.

На пресс-конференции в четверг, г-н Порошенко стремился прояснить степень автономии, которая будет предоставлена восточным регионам, Луганску и Донецку, которая, по его словам, будет ограничена «особым режимом местных властей».

«Ни одна из центральных функций не будет делегирована», сказал г-н Порошенко. «Об отделении этой области от Украины не может быть и речи. У нас сейчас только процесс децентрализации. Он начинается по всей стране».

Правительство в Киеве неоднократно подчеркивало идею «децентрализации», в отличие от концепции «федерализации», которую одобряла Москва и пророссийские сепаратисты.

Г-н Порошенко заявил, что Кремль недооценил силу Украины.

«Некоторые люди в российской администрации думали, что Украина – это колосс на глиняных ногах, и что стоит ее немного подтолкнуть, и Донбасс развалится», сказал он, ссылаясь на юго-восточные регионы страны. «Из этого ничего не получилось».