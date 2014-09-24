Яценюк уверен, что Украина восстановит контроль на востоке и в Крыму

Такое заявление премьер-министр Арсений Яценюк сделал во время выступления в Совете внешних отношений США в Нью-Йорке.

Читайте такжеЯценюк допустил, что в долгосрочной перспективе Украина может войти в НАТО«Пока президент РФ будет при власти - это будет очень сложно для Украины вернуть контроль над Крымом. Я верю, что придет время, когда Украина вернет контроль на востоке и в Крыму, что эта черная страница в нашей общей истории закончится. И что придет время, когда Россия попросит прощения у Украины», - сказал он.

По словам Арсения Яценюка, его послание для России - "уходите из украинской земли, пожалуйста". Глава правительства также отметил, что президент России Владимир Путин поставил перед собой цель воссоздать Советский союз и просто так не откажется от этой идеи.