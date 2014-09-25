Яценюк на Генассамблее ООН обратился к Путину и призвал не отменять санкции

Об этом Яценюк заявил на сессии Генеральной ассамблее ООН.

Яценюк требует, чтобы Россия вывела свои войска с востока Украины «прекратила поставки управляемых Россией террористов» и начала «реальные мирные переговоры». Украинский премьер добавил, что Россия должна придерживаться всех 12 пунктов подписанного в Минске 5 сентября документа о прекращении огня, а не «выбирать из меню вишенку», передает Радио Свобода.

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«Позвольте мне прямо обратиться к российскому президенту: господин Путин, вы можете победить войска, но вы никогда не победите народ, единый украинский народ», - сказал Яценюк.

Украинский премьер выступал вскоре после президента США Барака Обамы, который отметил, что Вашингтон может ослабить санкции, если Москва будет придерживаться соглашения о прекращении огня.

Россия отрицает свое прямое участие в конфликте на востоке Украины, в частности и отправку в Украину своих регулярных войск.