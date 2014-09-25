ОБСЕ не имеет отношения к российской пропагандистской выставке в Варшаве - дипломат

Об этом сказал корреспонденту УНИАН в Польше постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук.

”Я имею заверения, что они не имеют никакого отношения (к этому мероприятию)”,- сказал он, отметив, что украинская сторона донесла до руководства организации свою позицию о том, что такое мероприятие не должно быть ”причастным” к совещанию ОБСЕ.

Собеседник агентства назвал организованную россиянами выставку ”манипуляцией” и очередным свидетельством того, к чему привела их политика в Украине.

”Это следствие тех агрессивных действий, которые россияне проводили и проводят в Украине”, - отметил он.

Прокопчук тоже сказал, что выставка не вызвала большого интереса у участников совещания ОБСЕ и выразил убеждение, что большинство из них увидели в ней пропаганду.

Читайте такжеForbes: СМИ проглотили пять российских мифов, которые помогли Путину победить в Украине”Для подавляющего большинства это воспринимается, как пропагандистская акция и средство манипулирования, которая доказывает ту политику со стороны России, свидетелями которой мы являемся с начала этой весны, когда происходит манипуляция сознанием, и это является доказательством”, - сказал дипломат.

Пресс-секретарь варшавского офиса ОБСЕ Томас Ример сказал УНИАН, что выставку организовала российская делегация и отдельно от организации арендовала помещение для этого.

”Это публичное место отеля, которое было законтрактовано российской делегацией в ОБСЕ, которая заплатила отелю за то, чтобы организовать эту выставку”, - сказал он.

Ример не стал комментировать сами фотографии, отметив, что вся ответственность за то, что было показано, лежит на плечах организаторов.

Пресс-секретарь тоже отметил, что это мероприятие является отдельно организованным россиянами и не является частью совещания ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, в отеле Sofitel в Варшаве, где проходит ежегодное совещание ОБСЕ по вопросам прав человека, устроили выставку под названием ”Украина. За красной линией”.

Среди около трех десятков фотографий, которые размещены на выставке, на нескольких изображены гражданские жертвы силового противостояния на Донбассе, под которыми написано, что эти люди погибли в результате обстрелов украинской армией.

Ранее в комментарии журналистам Директор польско-украинского фонда PAUCI Ян Пекло выразил возмущение пропагандистской выставкой россиян: ”И выставка, название которой ”Украина. За красной линией”, является выставкой, которая представляет фальшивый образ реальности. Это не Украина является агрессором, не она за красной линией, а Россия уже за двумя красными линиями и РФ начала агрессию против украинцев, а не наоборот”.