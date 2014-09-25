Боевики за сутки обстреляли позиции АТО 22 раза - ИС

За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано 22 обстрела позиций украинских войск со стороны противника.

Об этом сообщает "Информационное сопротивление".

В том числе 2 раза был обстрелян аэропорт в Донецке. Также было совершено 4 попытки штурма опорного пункта в районе н.п.Никишино, 3 раза обстреляны позиции близ н.п.Дебальцево, и 2 раза обстреляны позиции близ н.п.Малоорловка.

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Кроме того, обстреляны позиции в районе н.п.Пески, Попасная, Редкодуб и др.

По информации "ИС", в Донецкой области отряды боевиков «ДНР» начали получать из России б/у зимнее обмундирование.

Продолжается завоз боеприпасов, включая реактивные снаряды к РСЗО, на огневые позиции террористов в н.п.Донецк («Спартак») и в район н.п.Авдеевка.