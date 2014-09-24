Украина готова предоставить налоговые льготы компаниям, добывающим полезные ископаемые - Яценюк

Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил в ходе выступления в Совете внешних отношений США (Council of foreign Relations - независимый аналитический центр США).

«Украина подписала ряд договоров на разработку месторождений с такими компаниями как Shell, Chevron – лидерами в сфере добычи нефти и газа. Наша задача - дать таким компаниям возможность работать, в том числе посредством преференций, включая преференции в налоговой сфере», - сказал глава правительства.

Читайте такжеУ Яценюка нет чрезмерных ожиданий от трехсторонних переговоров по газу

При этом он отметил, что соответствующие нормы предусмотрены законопроектами, которые правительство подало на рассмотрение в парламент.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2013 года было подписано соглашение между компанией Shell и «Надра Юзовская» (НАК «Надра Украины») о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

5 ноября 2013 года было подписано соглашение между американской нефтегазовой компанией Chevron и «Надра Олесская», которая также частично принадлежит госпредприятию «Надра Украины».