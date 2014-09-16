Гелетей заявил о начале реформирования Минобороны

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Валерий Гелетей.

По его словам, после проведения тщательного анализа, те военные должностные лица Министерства обороны и Вооруженных Сил, которые по своим функциям не имеют непосредственного отношения к военным операциям, будут переведены на аналогичные гражданские должности.

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"Военную форму должны носить только те, кто воюет. И таких должно быть больше", - уверен Гелетей.