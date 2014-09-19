The New York Times: Причины поприветствовать украинское мирное соглашение

Об этом пишет Анатоль Калетский в своей статье, которая называется «Причины поприветствовать украинское мирное соглашение», опубликованной в американской газете The New York Times.

Инвесторы в основном предполагали, что режим прекращения огня долго не продержится – либо потому, что президент России Владимир Путин – лжец, который жадно хочет завоевать больше территорий, либо потому, что президент Украины Петр Порошенко не согласиться разделить свою страну, как того требует Россия. Но этот модный пессимизм, вероятно, является ошибочным.

Перемирие больше не основывается на добросовестности или доброжелательности, но на совпадение интересов: Путин в настоящее время достиг всех своих основных целей, и г-н Порошенко признал, что пытаться противостоять российскому завоеванию военным путем будет национальным суицидом.

Нужно признать, что есть еще «партия войны» в украинском парламенте, которую якобы возглавляет премьер-министр Арсений Яценюк, призвавший НАТО поддержать его страну в тотальной войне с Россией. Но голосование на этой неделе в украинском парламенте о предоставлении временной автономии повстанческим регионам показало, что большинство политиков уже не надеются на победу в войне с Россией и поняли, что Запад не предоставит военную помощь.

Читайте такжеSpiegel: Если свергнуть ПутинаЭто может показаться мрачным пораженческим анализом, но скромная победа России была фактически наименее плохим результатом, учитывая, что на самом деле шансов на то, что экономические санкции остановят Путина, никогда и не было. Есть несколько веских причин поприветствовать начальный мирный договор.

Во-первых, этот компромисс в тысячи раз лучше для Украины, а также и для Европы, чем затяжная война. Хотя г-н Порошенко был вынужден сделать существенные уступки, предложив частичную автономию повстанцам в Донбассе, это всегда было неизбежным.

Во-вторых, г-н Путин не проявляет никаких признаков того, что он хочет продолжать расширять границы России после поглощения Крыма и дестабилизации Донбасса. Г-н Путин доказал, что он будет бороться против любых дальнейших посягательств на границы России со стороны Европейского союза и НАТО, которое он теперь считает экспансионистской империей. Но это не значит, что он надеется восстановить контроль России над странами, которые уже попали в Европейский союз и НАТО, такими как Польша или Литва. Какими бы не были личные амбиции Путина, он прекрасно понимает, что Россия слишком слаба экономически, чтобы напрямую бороться с «империализмом» Евросоюза и НАТО. Его действия говорят о том, что он пытается сохранить свою теперешнюю позицию лидера и существующие сферы влияния.

В-третьих, прецедент с вырезанием частей Украины не обязательно является катастрофой для международного права в Европе. Аннексия Крыма Россией, не смотря на частые отрицания, была не первой попыткой после 1945 г. изменить границы европейской страны с помощью военной силы. Границы были насильственно изменены при распаде Югославии, вторжении Турции на территорию северного Кипра и во время «замороженных конфликтов» в Молдове, Грузии и Азербайджане.

Наконец, как насчет экономических последствий для России и Украины? Для Украины, которая потенциально может составить конкуренцию Польше как доминирующей силе в Центральной Европе, и обогнать Францию ​​как ведущего сельскохозяйственного производителя Европы, ключевой вопрос состоит в том, какую помощь ей окажет Евросоюз в плане финансовой и технической поддержки. То, на самом ли деле Европа готова выделять огромные ресурсы в виде денег, времени и специалистов, необходимых для проведения реформ в Украине, является гораздо более важным вопросом для будущего страны, чем детали договора об автономии для Донбасса.

Для России, долгосрочные последствия украинского кризиса также неоднозначны. Россия, безусловно, страдает от экономических санкций. В долгосрочной перспективе, однако, она может получить экономические выгоды от санкций, в то время как ее политика будет становиться еще более авторитарной. Экономика России в настоящее время основывается на экспорте энергоносителей для финансирования импорта потребительских товаров и капитала с Запада – яркий пример «проклятия природных ресурсов», описанного в учебниках по экономике развивающихся стран. Но в учебниках зачастую не указывается, что такое проклятие является логическим последствием классической идеи свободной торговли, которая заключается в том, что каждая страна должна специализироваться на том, что она производит наиболее эффективно, и импортировать другие товары.

Читайте такжеThe Washington Post: Порошенко посетил Белый Дом и Конгресс, чтобы попросить о помощи для УкраиныСтрана, которая хочет стать менее зависимой от экспортеров ресурсов по определению должна принимать меры по снижению импорта и поддержанию отечественного производства товаров и услуг, которые она хочет потреблять. Хотя политика самостоятельного экономического развития в некоторых случаях имела катастрофические последствия, защита отечественного производства имела решающее значение для экономического развития Японии, Южной Кореи, Китая и Бразилии, а также США и Германии. Россия в своем развитии с 1992 г. рьяно применяла теорию сравнительных преимуществ.

Если санкции подтолкнут Россию на путь большей самостоятельности, ее производство и сфера услуг будут развиваться быстрее, даже если их качество очень сильно уступает западным стандартам. Если Путин хочет укрепить отечественную промышленность, ему придется улучшить бизнес и обеспечить верховенство права. В общем, противостояние Украины и последующие санкции могут помочь превратить Россию в более бедную страну, с менее эффективной, но лучше сбалансированной экономикой, и, в конечном счете, сделает ее сильнее.