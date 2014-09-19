В оккупированном Крыму назначили главу так называемого "Госсовета"

Об этом сообщает пресс-служба так называемого Госсовета Крыма, в результате тайного голосования за Константинова отдали голоса 75 депутатов из 75, входящих в состав парламента.

Других кандидатур на должность спикера не выдвигалось.

Как известно, Константинов избирается спикером крымского парламента в третий раз после марта 2010 года.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация в марте 2014 года, игнорируя все международные договоры, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

14 сентября в Крыму состоялись незаконные «выборы» в парламент Крыма, назвавший себя Госсоветом Республики Крым, и местные советы. По данным крымского избиркома, на участки пришли 53,61% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Таким образом, в результате незаконных «выборов» избраны 75 депутатов. 70 мандатов получила партия "Единая Россия" и 5 мандатов Либерально-демократическая партия России.

Читайте такжеВ ЕС обеспокоены запугиванием крымскотатарского Меджлиса После этого, Европейский Союз заявил, что «продолжает осуждать незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией, и не признает ее». В заявлении отмечается, что «в связи с сообщениями о местных "выборах", которые имели место в Крыму и Севастополе, мы подчеркиваем, что Евросоюз не признает ни правовую базу, ни легитимность таких выборов».