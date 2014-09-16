В оккупированном Крыму утвердили итоги незаконных выборов»

Избирательная комиссия признала выборы депутатов Госсовета Крыма первого созыва по республиканскому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными. Таким образом, в результате незаконных «выборов» избраны 75 депутатов, 50 депутатов по республиканскому избирательному округу и 25 депутатов по одномандатному избирательному округу.

По республиканскому избирательному округу 5% барьер преодолели две политические партии – Крымское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР. По всем 25 одномандатным избирательным округам победу одержали кандидаты, выдвинутые «Единой России». В результате, «ЕР» получила 70 мандатов (70,18% по республиканскому округу и 25 мандатов по одномандатным округам). ЛДПР - пять мандатов (8,49% по республиканскому округу).

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Незаконные «выборы» в Крыму состоялись 14 сентября. По данным избиркома, на участки пришли 53,61% от общего числа зарегистрированных избирателей.

После этого, Европейский Союз заявил, что «продолжает осуждать незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией, и не признает ее». В заявлении отмечается, что «в связи с сообщениями о местных "выборах", которые имели место в Крыму и Севастополе, мы подчеркиваем, что Евросоюз не признает ни правовую базу, ни легитимность таких выборов».