В оккупированном Крыму утвердили итоги незаконных выборов»
Избирательная комиссия временно оккупированной Автономной Республики Крым утвердила официальные результаты выборов депутатов так называемого Госсовета, сообщает сайт избиркома.
Избирательная комиссия признала выборы депутатов Госсовета Крыма первого созыва по республиканскому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными. Таким образом, в результате незаконных «выборов» избраны 75 депутатов, 50 депутатов по республиканскому избирательному округу и 25 депутатов по одномандатному избирательному округу.
По республиканскому избирательному округу 5% барьер преодолели две политические партии – Крымское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР. По всем 25 одномандатным избирательным округам победу одержали кандидаты, выдвинутые «Единой России». В результате, «ЕР» получила 70 мандатов (70,18% по республиканскому округу и 25 мандатов по одномандатным округам). ЛДПР - пять мандатов (8,49% по республиканскому округу).
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Незаконные «выборы» в Крыму состоялись 14 сентября. По данным избиркома, на участки пришли 53,61% от общего числа зарегистрированных избирателей.
После этого, Европейский Союз заявил, что «продолжает осуждать незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией, и не признает ее». В заявлении отмечается, что «в связи с сообщениями о местных "выборах", которые имели место в Крыму и Севастополе, мы подчеркиваем, что Евросоюз не признает ни правовую базу, ни легитимность таких выборов».