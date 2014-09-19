Порошенко ожидает от Путина вывода войск, закрытия границы и освобождения заложников

Об этом глава украинского государства сказал во время выступления перед аудиторией неправительственной организации "Атлантический совет" в Вашингтоне. "Что я ожидаю от Путина? Три очень простые вещи. Первое - пожалуйста, выведи свои войска с моей территории! Второе - закрой границу для поставок своих войск, оружия, боеприпасов, наркотиков, грязных денег и подобных вещей. И третье - пожалуйста, освободи всех заложников, всех моих граждан", - сказал Петр Порошенко.

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Вместе с тем он подчеркнул, что все остальное Украина способна сделать самостоятельно в течение очень короткого времени.

В частности, глава государства пояснил, что Украина не имеет никаких гражданских конфликтов внутри страны, и, по его словам, об этом можно утверждать с абсолютной уверенностью.

"Я думаю, что отношение Путина к украинскому кризису очень эмоциональное, и именно поэтому оно очень непредсказуемо. Вот почему мы должны очень серьезно отнестись к опасности, которую Украина имеет сейчас", - отметил президент.

Петр Порошенко считает, что поведение Украины и международного сообщества должна быть ответственной, а координация действий должна быть очень эффективной.

Кроме того, он отметил, что действия российского президента напомнили украинцам, насколько важными в жизни являются государство, родной язык и собственная территория.

Президент убежден, что существующие опасности должны способствовать созданию успешного европейского будущего для всех украинцев.