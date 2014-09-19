Комитет по иностранным делам Сената США утвердил документ о помощи Украине

Когда этот документ утвердит Сенат США пока непонятно, поскольку он был принят комитетом в последний день работы перед каникулами. Следующий раз американский Сенат соберется аж в ноябре, передает Радио Свобода.

Для того, чтобы этот законопроект стал законом, аналогичный текст должны принять еще Сенат и Палата представителей, а затем должен подписать президент.

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Комитет по иностранным делам утвердил законопроект о поддержке Украины в день, когда с визитом в США находится украинский президент Петр Порошенко.

Он был принят после того, как Белый дом анонсировал выделение Украине 46 миллионов долларов нелетальной помощи. Зато законопроект Менендеса-Коркера предусматривает выделение помощи Киеву в 350 миллионов, включает некоторые разновидности оружия летального действия.

Согласно документу, американский президент должен получить право предоставить Украине противотанковое вооружение, оружие и амуницию для личного состава, радары, дальномеры, оборудование для наведения, беспилотники и коммуникационное оборудование. На это в следующем году планируют выделить 350 миллионов долларов.

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В документе содержится требование к президенту ввести санкции против «Рособоронэкспорта» и других оборонных предприятий, причастных к дестабилизации ситуации в Украине, Грузии, Молдове и Сирии.

Также ограничения могут быть применены против компании по всему миру, которые делают крупные инвестиции в проекты добычи нетрадиционной нефти в России.

Документ должен предоставить право президенту США вводить санкции против «Газпрома», если он будет недопоставлять значительные объемы газа странам-членам НАТО, а также Украине, Грузии и Молдове.