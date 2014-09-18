Украина приветствует принятую ЕП резолюцию

Об этом сообщает департамент политики и коммуникаций министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается в сообщении, Резолюция Европарламента называет вещи своими именами - от осуждения «необъявленной гибридной войны» РФ против Украины, к констатации того, что объявленный режим прекращения огня постоянно нарушается российскими войсками и террористами, а также используется для перегруппировки и наращивания потенциала.

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Важно, что несмотря на политически мотивированные торговые ограничения, введенные Россией против ЕС, Европейский Парламент призывает к дальнейшему усилению давления на Россию и подтверждает позицию о непризнании незаконной аннексии Крыма и попыток основания квазиобразований на Донбассе, а также призывает Россию прислушаться к сигналам Европейского Парламента. Как отмечается в резолюции, отношения между ЕС и РФ смогут вернуться в привычное русло только тогда, когда Россия будет уважать территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

«Мы также благодарны Европейскому парламенту, который в своем новом составе подтвердил европейскую перспективу Украины в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС», подчеркивается в сообщении.