ЕП признает европейскую перспективу Украины и настаивает на ускорении введения безвизового режима

Об этом говорится в проекте совместной резолюции, которая будет вынесена на голосование в Европейском парламенте в четверг.

«(ЕП) подтверждает свое мнение, что настоящее Соглашение (об ассоциации) не является окончательной целью в отношениях Украина-ЕС, и указывает, кроме того, что в соответствии со статьей 49 Соглашения о ЕС, Украина, как и любая другая европейская страна, имеет европейскую перспективу и может стать членом Европейского Союза при условии, что будет придерживаться принципов демократии, уважать основные свободы, права человека, права меньшинств и обеспечивать верховенство права», - говорится в проекте.

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Кроме того, ЕП намерен подчеркнуть, что Россия «имеет меньше оснований, чем раньше, чтобы критиковать соглашение между Украиной и ЕС или реагировать необоснованными торговыми ограничениями и военной агрессией». ЕС также выскажет опасения, что опасность может перейти на Грузию и Молдову.

«(ЕП) сожалеет, что руководство России рассматривает Восточное партнерство ЕС как угрозу собственным политическим и экономическим интересам; подчеркивает тот факт, что наоборот, Россия выиграет от расширения торговли и экономической деятельности, в то время, как безопасность России будет усилена за счет стабильности и предсказуемости региона», - говорится в проекте.

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ЕП также выразит сожаление по поводу использования Россией торговли в качестве инструмента, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе путем введения импортных запретов на продукты из Украины и Молдовы, а в последнее время отказавшись от соглашения о свободной торговле с Украиной, Грузией и Молдовой в рамках СНГ.

Кроме того, ЕП приветствует решение о проведении досрочных парламентских выборов в Украине 26 октября 2014 и выскажет ожидания, что правительство сделает все для обеспечения свободных и справедливых выборов.

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ЕП также приветствует принятие Европейской комиссией четвертой доклады о ходе выполнения Украиной плана действий по либерализации визового режима и решение Совета о переходе ко второй фазе.

«(ЕП) настаивает на скорейшем доработке безвизового режима между ЕС и Украиной в качестве конкретного ответа на европейские устремления людей на Майдане и повторяет свой призыв о немедленном введении временных, очень простых и недорогих визовых процедур», - говорится в проекте резолюции.