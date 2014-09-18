СМИ: Шотландцы понимают, что их референдум не имеет ничего общего с крымским

Если шотландцы проголосуют за независимость, это будет означать разрыв свыше 300-летнего союза с Англией, который считают одним из самых успешных в мире, говорится в сюжете ТСН.16:45.

Каким бы ни был результат референдума, пишут обозреватели, Лондон показал миру пример настоящей демократии. И это голосование, независимо от результата, изменит и Соединенное Королевство, и Европу. Пока ни один эксперт или политик не может сказать, каким будет результат референдума. Опрос накануне показывали, что мнения избирателей разделились фактически поровну: 48-49% за независимость и 51-52% против. Более 600 тыс. избирателей затруднились. И именно эти голоса будут ключевыми.

Читайте также53% шотландцев поддерживают единство с Британией - экзит-поллВопрос независимости сегодня - это не борьба против дискриминации. Наоборот, в Шотландии есть свой собственный парламент, а 12 премьер-министров Великобритании были шотландцами. Ключевой аргумент сторонников независимости такой: именно люди, которые живут в Шотландии, а не правительство в Лондоне, должны решать свою судьбу, текущую политику и принимать экономические решения. Все британские запасы нефти в Северном море на побережье Шотландии. 20% европейской альтернативной энергии - шотландские.

Если ресурсами будет распоряжаться Эдинбург, а не Лондон, говорят сторонники независимости - страна будет жить лучше. Главный аргумент противников независимости: лучше вместе. Добыча нефти, к примеру, это не только вопрос природных ресурсов, но и управления и промышленных мощностей. А они британские. Сейчас премьер Шотландии и его партия хочет, чтобы британские ядерные базы, которые сейчас в том же Северном море, были выведены из Шотландии. Но сможет ли независимая Шотландия защитить себя, ведь сейчас комплексбезопасности, разведка являются британскими - вопрос открытый. Так же открытым остается вопрос членства в ЕС.

Читайте такжеПремьер Испании: референдум в Шотландии угрожает евроинтеграции - BBC"Я гражданин ЕС, и нет в европейских законах ничего, что могло бы лишить меня моих гражданских прав. После того, как мы проголосуем за независимость, у нас будет 18 месяцев на переговоры с Европой. В Шотландии 60% европейских запасов нефти и газа, Шотландия поставщик едва ли не 100% виски в Европу, Шотландия производит 25% европейской альтернативной энергии. Вы думаете, Европа нас не захочет? Конечно, захочет!", - убежден депутат парламента Шотландии Стефан Тимкевич.

Шотландцы четко понимают, что демократический референдум в их стране и оккупация Россией украинского Крыма - не имеют ничего общего. Пусть как российская пропаганда старается прикрыться словами о якобы волеизъявлении крымчан под дулами автоматов "зеленых человечков", а правда такова, что референдум в Шотландии готовили 2 года. Все было согласовано между Лондоном и Эдинбургом, а после объявления результатов Англия и Шотландия еще полтора года будут обсуждать правила развода, если шотландцы выберут независимость.

Решать в таком случае придется целый комплекс вопросов: о совместной или различной валюте, ядерном оружии, государственном долге и т.д. Так же переговоры между Лондоном и Эдинбургом продолжатся и в случае, если шотландцы решат остаться вместе с Британией: шотландцам обещано больше полномочий - политических и экономических. Голосование продлится до позднего вечера. Из отдаленных островов бюллетени будут доставлять вертолетами. Результаты исторического голосования огласят уже завтра утром.