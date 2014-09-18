В Шотландии проходит референдум о независимости

Избирателям нужно ответить "да" или "нет" на вопрос: "Должна ли Шотландия быть независимой страной?", сообщает Би-би-си. Как ожидается, явка должна быть необычайно высокой, поскольку более 4 млн человек зарегистрировались для участия в голосовании.

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В Шотландии в 7 утра открылись 2608 участков для голосования, которые будут работать до 10 вечера.

Ожидается, что результат референдума будет объявлен утром 19 сентября.

Как написала Daily Telegraph, "каким бы ни оказался результат референдума, Великобритания никогда не будет такой, как прежде".

Официальный результат референдума будет объявлен после того, как поступят результаты из всех 32 административных районов Шотландии.