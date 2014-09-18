Порошенко считает, что народы Украины и России преодолеют период взаимной ненависти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на совместном заседании палат Конгресса США.

«Я убежден, что народы Украины и России имеют достаточно доброй воли, чтобы дать еще один шанс мира и преодолеть период ненависти между нашими странами», - сказал он.

Читайте такжеПорошенко: Если эта война касается прав, а не геополитических амбиций, решение будет найдено

Порошенко подчеркнул, что именно поэтому его президентство началось с предложения мирного плана.