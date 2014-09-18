Порошенко считает, что народы Украины и России преодолеют период взаимной ненависти
18:50, 18 сентября 2014Политика
2
Президент Украины Петр Порошенко убежден, что народы Украины и России имеют достаточно доброй воли, чтобы дать еще один шанс мира.
Порошенко убежден, что украинцы и россияне дадут друг другу шанс мира / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на совместном заседании палат Конгресса США.
«Я убежден, что народы Украины и России имеют достаточно доброй воли, чтобы дать еще один шанс мира и преодолеть период ненависти между нашими странами», - сказал он.
Читайте такжеПорошенко: Если эта война касается прав, а не геополитических амбиций, решение будет найдено
Порошенко подчеркнул, что именно поэтому его президентство началось с предложения мирного плана.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter