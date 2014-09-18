Порошенко считает, что народы Украины и России преодолеют период взаимной ненависти

18:50, 18 сентября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко убежден, что народы Украины и России имеют достаточно доброй воли, чтобы дать еще один шанс мира.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на совместном заседании палат Конгресса США.

«Я убежден, что народы Украины и России имеют достаточно доброй воли, чтобы дать еще один шанс мира и преодолеть период ненависти между нашими странами», - сказал он.

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Порошенко подчеркнул, что именно поэтому его президентство началось с предложения мирного плана.

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