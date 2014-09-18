Порошенко попросил у Конгресса США поддержать Украину вооружением

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления в Конгрессе США.

Президент отметил, что украинцы сейчас находятся на передовой в мировой борьбе за демократию и защищают весь свободный мир от агрессора.

"Война, в которой сражаются украинские солдаты, - это война за свободный мир", - заявил украинский президент.

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Порошенко напомнил, что ровно 20 лет назад был подписан Будапештский меморандум, а Украина в обмен на гарантии безопасности отказалась от третьего по величине ядерного потенциала в мире.

Президент провел параллели между ситуацией на Донбассе и событиями в Абхазии и призвал не дать Украине остаться одной в этих сложных обстоятельствах.