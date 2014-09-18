Нижняя палата конгресса США приняла резолюцию по Украине

В четырехстраничном документе декларируется "решительная поддержка права народа Украины свободно определять свое будущее, включая отношения с другими странами и международными организациями, без вмешательства, запугивания или принуждения со стороны других стран", передает ИТАР-ТАСС.

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В постановляющей части резолюции содержится целый ряд призывов к администрации США и американским союзникам. Среди них, в частности, - призыв "оказать Украине безотлагательно необходимую помощь", в том числе военным снаряжением и разведданными, а также другой "нужной информацией". Отмечен также призыв обеспечить "беспрепятственное расследование" обстоятельств крушения в Украине малайзийского Boeing.

Принятие документа приурочено к визиту в Вашингтон президента Украины Петра Порошенко. Схожая резолюция подготовлена и в сенате конгресса США, ее предполагается обсудить в сенатском комитете по иностранным делам сегодня сразу после выступления укранского президента на Капитолийском холме.