Сенат США рассмотрит проект закона о предоставлении Украине оружия и новых санкциях против России

Об этом сообщается на сайте сената.

"У нас нет другого выбора, кроме как принять жесткие санкции в отношении России наряду с военной поддержкой Украины", - заявил Менендез.

Читайте такжеСША разработали программу полного снятия зависимости от России в космической сфереСогласно сообщению, под санкции могут попасть Рособоронэкспорт и другие предприятия российской "оборонки", которые делают свой вклад в создание нестабильности в Украине, Молдове и Грузии, мировые компании, осуществляющие значительные инвестиции в российскую добычу нетрадиционной нефти, и "Газпром".

Также США могут предоставить Украине оборонительное вооружение, в частности, противотанковое, оружие и боеприпасы для бойцов, радары для обнаружения вражеской артиллерии, тактические беспилотники и другие виды вооружений.

Акт будет рассмотрен в сенате в четверг.