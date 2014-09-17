Сенат США рассмотрит проект закона о предоставлении Украине оружия и новых санкциях против России
Сенатор США Роберт Менендез (Демократическая партия) и Боб Коркер (Республиканская партия) внесли в сенат Акт о свободе Украины, который предлагает новые санкции против России и военную и невоенную поддержку Украины.
Об этом сообщается на сайте сената.
"У нас нет другого выбора, кроме как принять жесткие санкции в отношении России наряду с военной поддержкой Украины", - заявил Менендез.
Читайте такжеСША разработали программу полного снятия зависимости от России в космической сфереСогласно сообщению, под санкции могут попасть Рособоронэкспорт и другие предприятия российской "оборонки", которые делают свой вклад в создание нестабильности в Украине, Молдове и Грузии, мировые компании, осуществляющие значительные инвестиции в российскую добычу нетрадиционной нефти, и "Газпром".
Также США могут предоставить Украине оборонительное вооружение, в частности, противотанковое, оружие и боеприпасы для бойцов, радары для обнаружения вражеской артиллерии, тактические беспилотники и другие виды вооружений.
Акт будет рассмотрен в сенате в четверг.