Обама: присутствие Порошенко в Белом доме - послание Путину "вместо тысячи слов"

Об этом он заявил журналистам, сопровождающим его в поездке по США, передает радио "Свобода". Барак Обама отметил, что присутствие Петра Порошенко в Белом доме - это своеобразное послание Владимиру Путину, которое заменит "тысячи слов, как на английском, так и на русском языках".

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Кроме этого, президент США поздравил Украину с ратификацией Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Барак Обама подчеркнул, что благодаря соглашению, Украина взялась провести ряд реформ, поощряющих развитие демократии в стране, и которые заложат основу для стабильной и процветающей экономики.