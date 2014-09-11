США вслед за ЕС вводят дополнительные санкции против России

Об этом сообщил президент США Барак Обама, передает радио "Свобода". "Мы присоединяемся к Европейскому союзу, объявляя, что интенсифицируем наши скоординированные санкции против России в ответ на ее незаконные действия в Украине", - говорится в заявлении президента США.

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"Мы углубим и расширим санкции против финансового, энергетического и оборонного сектора России. Эти меры увеличат политическую изоляцию России и экономическую цену для России, особенно в областях, важных для президента Путина и тех, кто близок к нему. Моя администрация распространит подробности этих новых санкций завтра", - отметил Барак Обама.

Расширение санкций является ответом на "наличие российского тяжелого вооружения и российских войск в Украине", - подчеркнул президент США. "Если Россия полностью выполнит свои обязательства, санкции могут быть остановлены", - сказал Барак Обама.

"Мы внимательно следим за событиями с момента объявления режима прекращения огня, но мы пока не видели ясных свидетельств того, что Россия прекратила свои усилия по дестабилизации Украины", - заявил Барак Обама.