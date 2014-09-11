Обама: США сплотили мир против российской агрессии в поддержку Украины

Президент США Барак Обама заявил о готовности своей страны атаковать группировку «Исламское государство» в Сирии и Ираке, сообщает Радио Свобода.

«Это Америка, которая должна возможность и волю мобилизовать мир против террористов. Это Америка, которая сплотила мир против российской агрессии в поддержку права украинского народа определять собственную судьбу», – сказал президент США.

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США направят в Ирак еще 475 своих военных в поддержку иракцев и курдов, которые противостоят боевикам «Исламского государства», сообщил Обама.

Эти американские подразделения не будут принимать непосредственного участия в вооруженном противостоянии, они будут учить местных бойцов, помогать им оборудованием и будут предоставлять разведывательные данные. Цель США в этом конфликте - «уменьшить мощность и, в конечном итоге, уничтожить» вооруженную группу радикальных исламистов.

«Исламское государство» - военная группировка, которая поддерживает жесткую линию исламского халифата. Его боевики захватили значительные территории в Ираке и Сирии.