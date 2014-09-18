Российский МИД рассчитывает внести изменения в Соглашение об ассоциации Украина-ЕС
Министерство иностранных дел РФ рассчитывает, что украинская власть и руководство Евросоюза будут соблюдать брюссельские договоренности 12 сентября и ожидают их правового оформления.
Напомним, согласно договоренностям, введение зоны свободной торговли между Украиной и ЕС откладывается до 31 декабря 2015 года, сообщает ТСН.
"Рассчитываем, что предстоящий период будет использован для юридически обязывающего урегулирования всех российских беспокойств в интересах сохранения двусторонних экономических отношений путем корректировки Соглашения об ассоциации", - говорится в заявлении.
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Но российский МИД опасается, что после ратификации Верховной Радой Соглашения об ассоциации акт украинского парламента в принципе открывает возможность досрочного применения с 1 ноября текущего года ряда положений, касающихся создания зоны свободной торговли между ЕС и Украиной.
"В случае нарушения достигнутых договоренностей и начала временного применения тех или иных положений, которые касаются зоны свободной торговли, оставляем за собой право немедленного реагирования на них в соответствии с правилами ВТО, СНГ и Таможенного союза", - говорится в заявлении МИД.