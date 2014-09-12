Баррозу обещает украинцам безвизовый режим "в недалеком будущем"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

“Я хочу подчеркнуть и сказать нашим украинским друзьям, что мы рассматриваем наши отношения в стратегическом плане. Мне бы хотелось, чтобы Украина приблизилась к ЕС, если к этому есть воля украинского народа. И как отметил президент Порошенко, это касается, прежде всего, визового режима, безвизовой системы в недалеком будущем. Безвизовый режим должен стать движущей силой и объединением украинцев и европейцев», - сказал Баррозу.

Напомним, в конце июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина надеется получить безвизовый режим с ЕС через год.