Баррозу обещает украинцам безвизовый режим "в недалеком будущем"

18:39, 12 сентября 2014
Политика
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Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу считает, что безвизовый режим Украины с Европейским Союзом - это вопрос недалекого будущего.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

“Я хочу подчеркнуть и сказать нашим украинским друзьям, что мы рассматриваем наши отношения в стратегическом плане. Мне бы хотелось, чтобы Украина приблизилась к ЕС, если к этому есть воля украинского народа. И как отметил президент Порошенко, это касается, прежде всего, визового режима, безвизовой системы в недалеком будущем. Безвизовый режим должен стать движущей силой и объединением украинцев и европейцев», - сказал Баррозу.

Напомним, в конце июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина надеется получить безвизовый режим с ЕС через год.

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