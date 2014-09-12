Баррозу обещает украинцам безвизовый режим "в недалеком будущем"
18:39, 12 сентября 2014Политика
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Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу считает, что безвизовый режим Украины с Европейским Союзом - это вопрос недалекого будущего.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.
“Я хочу подчеркнуть и сказать нашим украинским друзьям, что мы рассматриваем наши отношения в стратегическом плане. Мне бы хотелось, чтобы Украина приблизилась к ЕС, если к этому есть воля украинского народа. И как отметил президент Порошенко, это касается, прежде всего, визового режима, безвизовой системы в недалеком будущем. Безвизовый режим должен стать движущей силой и объединением украинцев и европейцев», - сказал Баррозу.
Напомним, в конце июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина надеется получить безвизовый режим с ЕС через год.
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