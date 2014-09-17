США считают поражением России ратификацию СА Украины и ЕС

Об этом заявила представитель государственного департамента США Мари Гарф на брифинге в Вашингтоне, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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Она отметила, что Россия пыталась не допустить ратификации СА и воплощение его положений в жизнь.

"Но сейчас этот документ не только ратифицирован Украиной, но Россия все больше изолирована от остального мира. Поэтому это немного похоже на стратегию двойного проигрыша для них (РФ.-УНИАН)", - сказала Мари Гарф.

В отдельном заявлении Мари Гарф поздравила украинцев с ратификацией СА с ЕС, назвав историческим день ратификации. "Очередным шагом вперед с этим соглашением в условиях больших вызовов украинские лидеры выполнили волю украинского народа, который продемонстрировал свою преобладающую поддержку дальнейшей интеграции с Европой минувшей зимой и голосованием на президентских выборах 25 мая", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада и Европарламент синхронно ратинировали СА между Украиной и ЕС.