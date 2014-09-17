Новичок предвыборной гонки в Раду уже набрал 1% в соцопросе

Уверенно высокую позицию занимает Блок Петра Порошенко.

Как отмечается в сообщении центра, среди аутсайдеров — Коммунистическая партия Украины (2,9%), объединение «Самопоміч» (2%) и Партия регионов (1,9%).

Неожиданно хороший результат, согласно опросу, набрал новичок гонки - политическая партия «Всеукраинское аграрное объединение «ЗАСТУП».

Согласно данным SOCIS, среди людей, определившихся, что придут на выборы, за партию, которая лишь недавно появилась в украинском политикуме, в центральных регионах уже готовы проголосовать около 1% украинцев.

По словам аналитика рынка АПК Андрея Китаева, это объясняется тем, что партия «ЗАСТУП» заняла нишу, которую большинство политиков игнорировали.

«Некоторые политики в своих программах выделили всего несколько абзацев аграрной отрасли, тоже в основном декларативных. Пока только одна партия полностью сфокусировалась на аграрной теме. Я говорю о новой политсиле «ЗАСТУП». Кроме того, в ее составе нет растиражированных имен, скомпрометировавших себя коррупцией», — отметил Андрей Китаев.

Политолог Андрей Бузаров считает, что с учетом темпов, которыми растет популярность партии «ЗАСТУП», у нее есть все шансы пройти в парламент.

Другие аналитики и политологи прогнозируют, что, вероятно, поддержка «ЗАСТУПа» будет расти за счет оттока голосов от «Батькивщины», которая не оправдала надежд избирателей, и Олега Ляшко, чей радикализм уже всем начинает надоедать.