Украинцы больше всего доверяют Порошенко, Яценюку и Гриценко - опрос

Президенту Украины Петру Порошенко полностью или частично доверяют 62,9% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Социс», размещенные на сайте компании.

«Порошенко остается лидером довериясреди украинцев. Полностью или частично доверяют ему 62,9%. Второй по этому показателю - Арсений Яценюк (53,9%). Третий - Анатолий Гриценко (48,8%), дальше - Олег Ляшко (45,1%) и Виталий Кличко (44%)», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что «в целом действия президента полностью или в основном положительно оценивают 45,5% украинцев; полностью или в целом негативно – 25,8%, нейтрально к его действиям относятся 23,5% респондентов».

Кроме того, сообщается, что «61,8% опрошенных считают, что президент в той или другой степени справляется с обязанностями верховного главнокомандующего Вооруженный сил Украины; 26,6% считают, что не справляется. 11,5% не смогли оценить это направление в работе президента».

«Социс» информирует, что «наибольшей поддержкой людей пользуются такие шаги и инициативы президента, как повышение международного авторитета Украины (85,3%), проведение мер в поддержку ВСУ и повышение обороноспособности (79,1%), решение о роспуске и досрочных выборах Верховной Рады Украины (78,7%)».

В соответствии с результатами исследования, проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным ради достижения мира и прекращения войны полностью или скорее поддерживают - 77,7% опрошенных, а разработку стратегии «Украина-2020» – 70,2%.

«Что касается изменений, произошедших в жизни страны за 100 дней президентства Петра Порошенко, то наибольшее улучшение люди видят в таких сферах, как уровень патриотизма украинцев (63,6%), отношения Украины с США (48,4%) и Европой (46%), уровень авторитета Украины в мире (44,9%) и повышении обороноспособности (35,4%). Количество респондентов, которые в этих вопросах констатируют улучшение, значительно превышает количество тех, кто считает, что в этих сферах ситуация не изменились, равно как и отдельно взятое количество тех, кто констатирует ухудшение», - отмечает «Социс».

«В то же время 73,1% фиксируют ухудшение ситуации в экономике, при 19,2% тех, кто считает, что она не изменилась и всего 3,2% тех, кто видит в этом вопросе улучшение. Что касается уровня коррупции, то ухудшение констатируют 24,2%, тогда как 59,8% считают, что ситуация не изменилась», - свидетельствуют результаты опроса.

Также, по данным «Социс», основные ожидания от президента Украины: решение проблемы Донбасса мирным путем – 49%, обеспечение территориальной целостности – 38,5%, повышение зарплат и пенсий – 36,6%, сдерживание роста цен – 33,7%, сокращение безработицы – 33%. Решения проблемы Донбасса силовым путем ожидают 10,2% респондентов.

«В данном вопросе респондент мог избрать несколько вариантов ответа. Поэтому общая сумма ответов значительно превышает 100%», - отмечено в сообщении.

Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» 5-10 сентября провел общенациональное социологическое исследование, в котором исследовались основные социально-политические ориентации населения Украины, а также оценка деятельности действующего президента Украины Петра Порошенко в течение первых 100 дней пребывания на посту главы государства, срок которых истек 16 сентября.

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Исследование было проведено по всей территории Украины (за исключением АР Крым и части Донбасса, где ведутся военные действия).

Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства респондентов. Метод отбора респондентов – квотная выборка (по признакам возраст и пол).

В общей сложности было опрошено 2800 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, выборка репрезентативная в целом для Украины по показателям возраста, пола, размера населенного пункта и разделения на регионы.