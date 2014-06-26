Эксперт прогнозирует, что за год среди украинцев снизится поддержка курса на евроинтеграцию

Подписание Соглашения о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом не повлечет улучшение качества жизни граждан, поэтому уже через год в украинском обществе снизится поддержка курса на евроинтеграцию.

Такое мнение директор аналитической группы группы Da Vinci AG Анатолий Баронин высказал сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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«В обществе присутствует слишком большая переоценка значения подписания данного Соглашения, поскольку подписание данного Соглашения совершенно не означает улучшение качества жизни… Это не означает, что украинские товары будут сразу же хорошо продаваться на европейском рынке, потому что все зависит от того, кто что продает. Тот, кто выпускает конкурентную продукцию, безусловно, получит определенное преимущество, для них будет открыт доступ. Однако те компании, которые производили малоконкурентную продукцию, от подписания Соглашения о ЗСТ абсолютно не выиграют, более того, скорее всего, они проиграют, потому что в значительной степени усилится конкуренция, и они будут проигрывать по всем статьям», - отметил эксперт.

Поэтому, по мнению Баронина, в течение года-полутора лет "украинское общество оценит, что результатами подписания Соглашения о ЗСТ не является улучшение качества жизни", соответственно снизится поддержка гражданами курса на евроинтеграцию.

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«Причиной этого является слишком большая политизированность этого процесса. Поскольку ЗСТ - вопрос экономический, вопрос обсуждения исключительно в части, касающейся субъектов хозяйственной экономической деятельности внутри государства», - подчеркнул Баронин.

Как сообщал УНИАН, экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, которая предусматривает создание Зоны свободной торговли, будет подписана 27 июня в Брюсселе при участии президента Украины Петра Порошенко.