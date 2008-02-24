Балога говорит, что Президент не будет терпеть бездеятельность Рады

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА не исключает проведения досрочных парламентских выборов, если работа Верховной Рады и в дальнейшем будет парализованной.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер» в воскресенье.

По словам В.БАЛОГИ, "события, происходящие в Верховной Раде, созданы искусственно". "Вопрос о вступлении в НАТО – это аллегория, которая не поддается никакому анализу", - считает он.

Руководитель Секретариата убежден, если у политических сил сейчас есть здравый смысл, то они вернутся к вопросу организации работы Верховной Рады. «Если здравого смысла нет, то скажу честно, никто не будет терпеть, ни общество, ни Президент, который по Конституции имеет право после 30-ти дневного срока неработы парламента распустить парламент по 90 статье», - подытожил В.БАЛОГА.