На перекрытой улице Грушевского подожгли шины

Об этом сообщил один из блогеров на своей странице в соцсети.

Спикер парламента Александр Турчинов распорядился закрыть двери здания Верхвоной Рады и никого из депутатов не выпускать пока не будет проголосован закон о люстрации.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 300 активистов собрались у здания парламента, требуя от депутатов немедленно принять закон о люстрации.