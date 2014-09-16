На перекрытой улице Грушевского подожгли шины
17:58, 16 сентября 2014Политика
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В Киеве перекрыта улица Грушевского. На ней горят шины.
Фото УНИАН
Об этом сообщил один из блогеров на своей странице в соцсети.
Спикер парламента Александр Турчинов распорядился закрыть двери здания Верхвоной Рады и никого из депутатов не выпускать пока не будет проголосован закон о люстрации.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 300 активистов собрались у здания парламента, требуя от депутатов немедленно принять закон о люстрации.
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