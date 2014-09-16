Боевики стягивают подразделения к Лисичанску, Дебальцево и Волновахе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Зафиксированы перемещения подразделений террористов под Лисичанск Луганской области, Дебальцево и Волноваху Донецкой области», - сообщил он.

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