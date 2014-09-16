За время перемирия украинских военных обстреляли почти 300 раз

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

“С момента объявления взаимосогласованного режима прекращения огня позиции украинских военных по меньшей мере 296 раз подвергались обстрелам со стороны российских воинских подразделений и незаконных вооруженных формирований. В результате обстрелов 16 военнослужащих погибли, 98 получили ранение”, - сказал Перебыйнис.

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Он также отметил, что из-за насилия со стороны террористов на захваченных ими территориях есть жертвы среди мирного населения.

Также с территории России продолжается поток вооружения, тяжелой техники и личного состава.

Перебыйнис сообщил, что Министерство иностранных дел направило российской стороне ноту протеста с требованием немедленного прекращения вторжения российской армии, в том числе тяжелой военной техники на территорию Украины, вывода всех вооруженных сил РФ с территории Украины, прекращения регулярных обстрелов территории Украины, нарушения воздушного пространства и сухопутной границы Украины с Россией, поставок оружия и военной техники боевикам-наемникам.