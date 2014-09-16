СНБО: Этнические славяне в российских войсках отказываются воевать с украинцами
14:19, 16 сентября 2014Политика
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Этнических славян заменяют на представителей других национальностей, поскольку первые отказываются воевать с украинцами.
REUTERS
Этнические славяне в составе российских войск отказываются воевать с украинцами, их сменяют другие национальности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«По данным разведки, на Мариупольском направлении российских военнослужащих - этнических славян заменяют на представителей других национальностей, поскольку первые отказываются воевать с украинцами», - заявил он.
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