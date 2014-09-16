СНБО: Этнические славяне в российских войсках отказываются воевать с украинцами

14:19, 16 сентября 2014
Политика
6

Этнических славян заменяют на представителей других национальностей, поскольку первые отказываются воевать с украинцами.

REUTERS

Этнические славяне в составе российских войск отказываются воевать с украинцами, их сменяют другие национальности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеВойска РФ и боевики активизировали диверсионные и провокационные действия в зоне АТО

«По данным разведки, на Мариупольском направлении российских военнослужащих - этнических славян заменяют на представителей других национальностей, поскольку первые отказываются воевать с украинцами», - заявил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter