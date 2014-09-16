Порошенко анонсировал план реформирования Украины до 2020 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил, выступая в парламенте.

“Нет у нас одеяла, которое каждый тянет на себя. Ответственность президента, правительства, парламента. И только тогда, когда мы будем действовать объединенно и эффективно, мы достигнем победы. Если кто-то попытается открыть внутренний фронт - это будет против Украины, и ни я, ни правительство, ни Верховная Рада этого не даст сделать», - сказал Порошенко.

Читайте такжеРада приняла заявление о европейском выборе УкраиныКак сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировали Соглашение об Ассоциации Украины с ЕС. Позже Порошенко и Председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписали закон о ратификации документа.