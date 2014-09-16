Порошенко и Турчинов подписали закон о ратификации СА с ЕС
13:46, 16 сентября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко и Председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписали закон о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, они подписали этот закон в Верховной Раде сразу после его принятия парламентом.
Напомним, «за» проголосовали 355 народных депутатов из 381, зарегистрированного в сессионном зале.
Читайте такжеОтсрочка свободной торговли c Украиной никак не влияет на ассоциацию в целом - ЕврокомиссияПосле того, как Порошенко подписал закон - часть депутатов проскандировали: «Слава Украине! Героям слава!», а премьер-министр Арсений Яценюк подошел к Порошенко и поздравил его с принятием этого решения.
Как сообщал УНИАН, сегодня Европарламент синхронно с Верховной Радой ратифицировал Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
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