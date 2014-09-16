Доний: Руководителей фракций "уламывают" на тайное заседание

Об этом он написал в своем Twitter.

«Заседания ВР до сих пор нет. Руководителей фракций до сих пор уламывают на тайное заседание и «Путинские законы». Прекрасная «открытость» «новой власти»!» - написал он.

Анатолий Гриценко также отмечает, что заседание никак не может начаться.

"11:30 Рада не работает. Предложение Турчинова работать в закрытом режиме не прошло - только 121 (я голосовал против). Турчинов объявил перерыв на 15 минут. Этот "перерыв" длится уже более часа. На фракции давят, чтобы принять путинский "особый статус" в закрытом режиме, когда люди не узнают, кто из депутатов как голосовал", - пишет в Facebook Гриценко.

Как сообщал УНИАН, в ВР приходит заседание лидеров фракций и групп. В заседании ВР объявлен перерыв.

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Как сообщила корреспонденту УНИАН народный депутат Украины Лилия Гриневич, в начале заседания народные депутаты Украины не поддержали предложение проводить заседание парламента в закрытом режиме. По ее словам, поэтому был объявлен перерыв в работе ВР и сейчас проходят консультации между лидерами фракций и групп. Ни один вопрос повестки дня сегодня еще не рассматривался.

Раньше на сайте парламента появилась информация о том, что депутаты не проголосовали за проведение сегодня закрытого заседания Верховной Рады. «За» это решение проголосовал всего 121 народный депутат.

В то же время представителей СМИ на заседание не приглашают.

Сегодня в Верховной Раде должна была состояться закрытая часть заседания, во время которой народные депутаты планировали заслушать информацию начальника Генерального штаба Вооруженных сил — главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко по ситуации в зоне проведения антитеррористической операции. Ожидалось, что в 12.15 должна была начаться открытая часть заседания ВР.