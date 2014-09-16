Боевики с разных позиций непрерывно обстреливают силы АТО в аэропорту Донецка - Тымчук

Об этом говорится в сообщении руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука в соцсети. Читайте такжеВ бою возле Донецкого аэропорта погибли трое бойцов АТО, есть раненые - СМИ

"За прошедшие сутки зафиксировано более 10 продолжительных обстрелов из минометов, ствольной артиллерии и РСЗО БМ-21 «Град». Обстрелы ведутся со множества позиций, как стационарных (база «Новой Почты», террикон шахты «Путиловская» («Бутовка-Донецкая»), Шахтерская площадь, пос.Грабари и др.), так и с мобильных огневых точек в виде минометов, установленных на автомобили", - говорится в сообщении.

Одновременно российско-террористические войска обстреливают гражданские объекты, включая жилые дома.

"Наиболее критическая ситуация с обстрелом домов мирных жителей наблюдается в н.п.Донецк, Счастье, Лисичанск". - говорится в сообщении.

Напомним, в СНБО вчера сообщили, что боевики вели огонь по аэропорту в Донецке целый день.