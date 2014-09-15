Аэропорт Донецка обстреливают целый день - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

"В течение этого дня обстрелы нашего подразделения в Донецком аэропорту не утихали: они то затихали, то возникали с новой силой", - сказал Лысенко.

Читайте такжеБоевики в Донецке возобновили обстрел аэропортаОн отметил, что также в течение дня незаконные вооруженные формирования с целью провокаций обстреляли позиции подразделений Вооруженных сил Украины в районах н.п. Южнокомунарск, Станица Луганская, Ждановка, Нижняя Крынка, Верхнеторецкое, Чернухино, Малоорловка, Марьинка, Крыничное, Путепровод, Гранитное, Дебальцево, Золотое и аэродром «Донецк».

Отвечая на вопрос относительно потерь среди украинских военнослужащих на протяжении прошлых суток, он отметил, что пока эти данные еще продолжают уточняться. "Но мы знаем, что есть и погибшие, и раненые", - сказал Лысенко.