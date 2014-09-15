В среду правительство планирует имплементировать Соглашение об ассоциации с ЕС
21:54, 15 сентября 2014Политика
0
В среду, 17 сентября, правительство планирует принять решение об имплементации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Правительство планирует имплементировать Соглашение об ассоциации с ЕС / УНИАН
Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.
Читайте такжеПорошенко анонсировал начало имплементации СА с ЕС завтра, после 13:00
“Правительство будет выполнять Соглашение с первого дня. На среду у нас запланировано заседание правительства, где правительство принимает решение о так называемой имплементации этого соглашения, то есть все, что там прописано, а Соглашение - это есть не что иное, как 700 страниц плана реформ”, - сказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter